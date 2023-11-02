والي النيل الأبيض يدشن سلة العاملين

دشن الاستاذ عمر الخليفه عبدالله والي ولاية النيل الأبيض المكلف بمخازن الولاية بكوستي صباح اليوم سله العاملين بالخدمة المدنية لعدد ٣٢ الف و٢٠٠ عامل بتكلفة أكثر من مليار جنيه، بحضور الاستاذ الشاذلي خالد ابراهيم الأمين العام لحكومة الولاية، والاستاذه فاطمه الحاج الطيب وزيرة المالية والاقتصاد والقوي العاملة بالولاية وعدد من الوزراء واعضاء لجنة أمن الولاية ومديري الإدارات وقيادات الخدمة المدنية.

وقال والي النيل الأبيض أن الهدف من هذه السله هو تخفيف أعباء المعيشة علي العاملين الذين تاثروا كثيرا من الحرب بعدم صرف رواتبهم لأكثر من سته شهور، وأشار إلى ان هذه السله تم تمويلها بتمويل ذاتي من الولاية تحاشيا لزيادة الأرباح من التمويل البنكي .

وأضاف ان حكومة الولاية تتحمل حاليا سداد التزامات العاملين في سكر رمضان وسله شهر رمضان للبنوك انابة عن العاملين إلي حين وصول المرتبات واكد أن حكومة الولاية لا تدخر جهدا في أي عمل يصب في مصلحة العاملين ومواطني الولاية.

وامتدح الوالي جهود وزيرة المالية ولجنة انسياب السلع والخدمات ولجنة التعاقد والشراء علي دورها في انفاذ مشروع سله العاملين واستقرار الخدمات والسلع الاستراتيجية بالولاية ووعد الوالي بمزيد من البشريات للعاملين في مقبل الايام .

من جهتها أكدت الاستاذة فاطمه الحاج الطيب وزيرة المالية والاقتصاد والقوي العاملة المكلف بالولاية أن الهدف من السله هو مراعاة حوجة العاملين في هذه الظروف الاستثنائيه، واشارت لجهود لجنة إعداد السلة والخطوات التي قامت بها في تحديد الأصناف وطرح العطاءات للشركات الراغبة وفتح المظاريف للشركات المتقدمة حسب قانون الشراء والتعاقد.