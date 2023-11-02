وصل نائبُ رئيسِ مجلس السيادة مالك عقار مساء أمس إلى العاصمة الصينية بكين، على رأس وفد يضم الفريق ركن يس إبراهيم يس وزير الدفاع، و د.جبريل إبراهيم وزير المالية، ودفع الله الحاج وكيل وزارة الخارجية، وممثلين للأجهزة الأمنية المختلفة.
و قال سفيرُ السودان لدى الصين عمر صديق إنَّ برنامج الزيارة سيبدأُ اليوم بلقاء السيد/ وانغ يي عضو مجلس الدولة رئيس دائرة العلاقات الخارجية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، و وزير الخارجية الصيني، وعدد من القادة الصينيين.
وسيجري الوفد عدد من اللقاءات مع وزيري التجارة والمالية والوكالة الدَولية للتعاون الدوليّ، وشركة البترول الوطنية الصينية، إضافة لبنك الاستيراد والتصدير الصيني، فضلاً عن لقاءاتٌ أخرى مهمة مع الشركات الصينية العاملة في السودان.
وسيلتقي الوفد بالجالية السودانية في بكين، وأوضح السفير أن الغرض من هذه الزيارة تنوير القيادة الصينية بالتطورات الأمنية والسياسية في السودان، فضلا عن تقديم الشكر للصين، لدعمها السودان في مجلس الأمن وحقوق الإنسان وتعاونها السياسي المتبادل ، وتقديمها للعون الإنساني.
منصة الناطق الرسمي – حكومة السودان
كانت هذه تفاصيل خبر مالك عقار يصل الصين ويرافقه وزيرا الدفاع والمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.