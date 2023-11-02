مبارك أردول: من يأكلون من فتات المال المهتك لشرف النساء لا يعيرون الآخرين بأكل الموز

يحلم بعض بؤساء السياسة أن ياتوا حكاماً محمولين على دبابة الدعم السريع لذلك يزهون بالسنتهم طغياناً وتنطعاً، هؤلاء يقتاتون من فتات موائد المليشيا الملطخ بدماء الضحايا وأنين المتغتصبات وأموال الحرائر في أسواق النخاسة.
نقول لهم لن تستطيع شمولية أن تحكم بلدنا ولن يستسلم لها شعبنا وأسالوا من عبروا بهذا الطريق، فمن يأكلون من فتات المال المهتك لشرف النساء لا يعيرون الآخرين بأكل الموز.
مبارك أردول
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