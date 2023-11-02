القوات المشتركة بولاية الجزيرة تواصل حملات منع الجريمة ومحاربة الظواهر السالبة بودمدني

تواصل القوات المشتركة عملها في كافة أحياء مدينة ودمدني قطاع مدني وسط وشرق وجنوب. هذا وقد اسفرت نتائج الحملة توقيف عدد (١١)متهما من معتادي سرقات ومتعاطي المخدرات، تم اتخاذ مايلزم من اجراءات قانونية حيالهم بدوائرة الاختصاص.

من جهته جدد مدير دائرة الجنايات العميد شرطة يوسف العوض التأكيد على جاهزية قوات الشرطة والقوات المشتركة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة، مؤكدا استمرار هذه الحملات الأمنية بكافة المحليات لبث الطمأنينة وحفظ الأمن والاستقرار.

المكتب الصحفي لشرطة السودان