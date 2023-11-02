انتوني بلينكن قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: ندين انتهاكات قوات الدعم السريع وحلفائها في نيالا من قتل للمدنيين واعتقالات تعسفية. الجزيرة – السودان

كانت هذه تفاصيل خبر أنتوني بلينكن: ندين انتهاكات قوات الدعم السريع وحلفائها في نيالا من قتل للمدنيين واعتقالات تعسفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.