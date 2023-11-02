مليشيا التمرد ابتعثت خلال الشهر الماضي عدداً من المتعاونين معها لتلقي تدريب في الصحة والإعلام!

مليشيا التمرد ابتعثت خلال الشهر الماضي عدداً من المتعاونين معها في الشق المدني إلي دولة الأمارات لتلقي دورات تدريبية متوسطة ومتقدمة في مجالات مختلفة منها الصحة و الإعلام ..

• بعض الذين تم ابتعاثهم عادوا للعمل في عدة مواقع طبية منها مستشفي شرق النيل !!

• أحد الذين ظلوا يتعاملون مع مليشيا التمرد يشرف حالياً علي متابعة التجنيد المدني لمليشيا التمرد ويُدير اتصالاته وإجتماعاته الراتبة من أحد المنازل الراقية بحي الرياض بالخرطوم ..

• المثير للدهشة أن هذا المليشي الشاب تتم حمايته الإسفيرية بواسطة عدد من مشرفي قروبات الواتساب المساندة للقوات المسلحة وحجتهم في ذلك أن العلاقة الإنسانية لاعلاقة لها بالخلاف السياسي وأنه من حق هذا المليشي الشاب أن يتابع تجنيد المتعاونين لمليشيا الدعم السريع وفي ذات الوقت يحتفظ بحق عضوية قروبات مناصرة للجيش السوداني !!

• متي يبلغ البنيانُ يوماً تمامه .. إذا كنت تبنيه .. وغيرُك يهدِمُ !!