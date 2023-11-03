نشرت الفنانة السودانية المثيرة للجدل مروة الدولية مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي والمتابع على تطبيق مشاركة الصور ومقاطع الفيديو “انستغرام”. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت الفنانة الملقبة بالدولة خلال المقطع وهي تروح عن نفسها بركوب “المرجيحة” من مقر إقامتها هذه الأيام بالعاصمة المصرية القاهرة. https://www.facebook.com/reel/655890266682850?mibextid=kcDB8O جمهور ومحبي المطربة صاحبة الجماهيرية العريضة تسابقوا على نشر تعليقاتهم الإيجابية للفنانة, وكتب أحدهم (الدولة متفسحة ومتمرجحة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة المثيرة للجدل مروة الدولية تروح عن نفسها في القاهرة وتظهر وهي راكبة على “المرجيحة” ومتابعيها: (الدولة متفسحة ومتمرجحة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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