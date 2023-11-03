أثار مقطع فيديو متداول على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا ضجة واسعة وصاحبته تعليقات ساخرة من قبل المتابعين.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع فتاة “خواجية” تقف مع صديقها السوداني وتبرز بطنها كبيرة أمام الكاميرا.
وكشف الشاب السوداني الذي ظهر سعيداً أن صديقته “الخواجية” توتة حامل في يومين فقط, وهو ما اعتبره المتابعون شيء من المستحيل.
وقالت الفتاة بلهجة عربية مكسرة (سوداني لي أي زول) وتابعت (في يومين), الفيديو أحدث ضجة واسعة وتجاوز عدد التعليقات حاجز الألف تعليق, وكتب ساخر: (شرفتنا ورفعت رأسنا يا معلم).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. فتاة “خواجية” تبرز بطنها كبيرة وتؤكد أنه حمل يومين فقط من صديقها السوداني الذي يقف بجوارها وتقول: (سوداني لي أي زول) ومتابعون: (شرفتنا ورفعت رأسنا يا معلم) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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