نشرت الإعلامية السودانية الشهيرة تسابيح مبارك خاطر, صورة حديثة عبر إحدى حساباتها المتابعة بمواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قامت عدد من الصفحات التي تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بتداول صورة مذيعة سكاي نيوز عربية. وظهرت نجمة النيل الأزرق السابقة خلال الصورة وهي ترتدي (تشيرت) أسود قصير وتقف أمام زوجها الوزير السابق في حكومة البشير إبراهيم الميرغني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة.. بــ(التشيرت) القصير.. حسناء الإعلام السوداني تسابيح خاطر تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة حديثة مع زوجها الوزير السابق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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