شاركت الفنانة بسمة بوسيل جمهورها بأحدث إطلالاتها، ونشرت صورا جديد لها عبر حسابها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”، عبر خاصية ستوري. وظهرت بسمة بإطلالة جذابة برفقة الفنانة آيتن عامر، ونالت الصورة إعجاب الجمهور. يذكر أن بسمة بوسيل أعلنت انفصالها رسميا عن زوجها تامر حسني يوم 27 أبريل الماضي عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي. وأكد “تامر” خبر الانفصال عبر صفحاته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضح تامر حسني عقب انفصاله عن بسمة بوسيل، أن النهايات أخلاق وأنه سيظل الدعم والسند لها على الرغم من الانفصال. صدى البلد

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. بسمة بوسيل برفقة آيتن عامر في أحدث ظهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.