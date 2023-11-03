من السودان إلى غزة.. الحرب تُلاحق أسرة فلسطينية

فرت لجين البرنو من السودان مع زوجها وأطفالها الأربعة قبل أقل من خمسة أشهر في أعقاب اندلاع الحرب، تاركين منزلهم وذكريات سنين طويلة للعودة إلى قطاع غزة، حيث ولدوا.

غير أن أسابيع قليلة في القطاع كانت كفيلة لتظهر لهم أن الأمان الذي يبحثان عنه في القطاع محض سراب، ومع بدء القصف الجوي الإسرائيلي ردا على هجوم السابع من أكتوبر، كان منزل عائلة البرنو في حي الرمال من بين أولى البنايات التي تم تدميرها.

تقول لجين لصحيفة “نيويورك تايمز” من منزل أحد أصدقاء العائلة في خان يونس جنوب القطاع، حيث تعيش الأسرة مع 90 من أقاربها الآخرين: “لقد فقدنا منزلين في خمسة أشهر”.

وتضيف لجين أن القنابل والغارات الجوية ما زالت تضرب محيط محل إقامتها الجديد، متسائلة باستنكار “ما الذي يفترض بنا القيام به الآن؟ وأين يجب أن أذهب؟”.

وغادرت الأسرة منزلها في الرمال بعد أن تلقى المبنى الذي يعيشون فيه تحذيرا من الجيش الإسرائيلي بأنه سيقصف، قبل أن يمكثوا مع والدي زوجها في مدينة غزة لبضعة أيام، لكن الأسرة نزحت مرة أخرى جنوبا، بعد دعوات الإسرائيليين لسكان شمال القطاع بالإخلاء.

وكشفت لجين أن المياه تأتي عبر الصنابير لـ”بضع ساعات كل خمسة أيام، وهي بالكاد تكفي للشرب.. ناهيك عن الاستحمام”.

وقالت إن الأرفف فارغة في محلات التسوق القريبة، وليس لديهم وقود للقيادة والبحث عن الطعام في مكان آخر.

وأضافت، رغم كل هذا “أكبر ما يقلقني هو كيف سأتمكن من الحصول على الحليب والحفاضات” لابنها جميل البالغ من العمر سنة واحدة.

وقالت السيدة الفلسطينية إن الصحة العقلية لبناتها الثلاث “دُمّرت”، مضيفة أن ساقي ماريا البالغة من العمر 5 سنوات “لا تتوقفان عن الارتعاش خوفا”.

وبعد أن بنوا حياتهم في السودان، كانت لجين وأسرتها من بين أكثر من مليون شخص غادروا الدولة الواقعة في شمال شرق أفريقيا، بعد اندلاع القتال في أبريل الماضي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 9 آلاف مدني قتلوا في السودان، وهو نفس العدد تقريبا من الأشخاص الذين قتلوا في غزة منذ السابع من أكتوبر.

تضيف لجين: “بعد أن غادرت السودان ووصلت إلى غزة، وأنا أحاول تقبل صدمة أن حياتي الماضية في السودان أُخذت منا فجأة.. وعندما بدأت بالكاد في تجاوزها حدث ما حصل في 7 أكتوبر”.

وتحمل الأسرة أيضا الجنسيتين السودانية والتركية، ومنذ أن بدأ بعض حاملي جوازات السفر الأجنبية في مغادرة القطاع عبر معبر رفح الحدودي إلى مصر، الأربعاء، زاد أمل الأسرة في ظهور أسمائهم على قائمة الأشخاص الذين تمت الموافقة على إجلائهم، حتى يتمكنوا من “الفرار مرة أخرى”.

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