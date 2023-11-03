تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو وجد حظه من التداول والشهرة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول فتيات حسناوات يتفاعلن في الرقص بشكل هستيري لفت أنظار المتابعين. https://www.facebook.com/reel/1265688700761727?mibextid=kcDB8O الفتيات صورن مقطع الفيديو خلال حفل للفنانة إنصاف مدني بإحدى صالات الأفراح بالعاصمة الخرطوم قبل الحرب التي دمرتها, وكتب معلقون على المقطع: (بنات سنتر الخرطوم ملهلبات). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. حسناوات سودانيات يتفاعلن ويرقصن بشكل هستيري خلال حفل للفنانة إنصاف مدني ومتابعون: (بنات سنتر الخرطوم ملهلبات) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.