شاهد.. الفنان السوداني محمد الجزار ينشر صورة له مع زوجته أيام الخطوبة ويغازلها (أم ميورة)

نشر الفنان السوداني الشاب محمد فيصل الجزار صورة حديثة على حسابه المتابع عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهر الجزار في الصورة مع زوجته, ووفقاً لتعليقات المتابعين فإن الصورة من أيام خطوبتهما قبل سنوات. وغازل الفنان الشاب زوجته وكتب على الصورة (أم ميورة) وسط تعليقاته معجبيه ومحبيه الذين تمنوا له وزوجته دوام المحبة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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