تناقلت عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو وجد حظه من التداول والشهرة وذلك بعد ساعات من تداوله. وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع فتاة سودانية وصفها المتابعون بالحسناء فائقة الجمال وهي تقدم فواصل من الرقص المثير بصدرها. https://www.facebook.com/reel/208335022281653?mibextid=kcDB8O وتفاجأت الحسناء أثناء تفاعلها مع أغنية (الشطف النملة) بطفل صغير تحمله أمه من خلفها قام بنزع “الطرحة” من رأسها ليكشف شعرها للجمهور. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية فائقة الجمال تقدم فاصل من الرقص المثير بصدرها على أنغام (الشطف النملة) وطفل صغير يتفاعل معها وينزع (الطرحة) من رأسها ويكشف شعرها للجمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.