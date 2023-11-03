أثارت فتاة سودانية ضجة واسعة وذلك بعد نشرها مقطع فيديو تسبب في غضب الجمهور والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فإن مقطع الفيديو الذي تم نقله على مواقع التواصل الاجتماعي من تطبيق “تيك توك” الشهير أظهر فتاة سودانية حسناء وهي تتمايل في الرقص.
https://www.facebook.com/reel/1515880415617637?mibextid=kcDB8O
الفتاة التي وصفها المتابعون بالحسناء ظهرت بالبجامة وهي تتمايل في الرقص على أنغام أغنية الفنانة آسيا بنة (عشا البايتات أخوك يا بنية).
ووفقاً لما شاهدت محررة موقع النيلين فإن الفتاة لم تكتفي بالرقص المثير, وزادت على ذلك بكشفها عن ذراعها للجمهور الذي أبدي غضبه من تصرفها, حيث علق أحدهم (الدعامة خلوهم أمسكوا بنات التيك توك).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. على أنغام (عشا البايتات) حسناء سودانية تقدم فاصل من الرقص بــ(البجامة) وتكشف “ذراعها” بطريقة مقصودة وساخرون: (الدعامة خلوهم أمسكوا بنات التيك توك) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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