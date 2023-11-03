نشر الكوميديان السوداني المثير للجدل حسن تسريحة مقطع فيديو حديث على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهر تسريحة خلال المقطع مع عدد من السودانيين بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا.
وأعلن الكوميديان خلال المقطع الذي قام بتصويره من الشارع العام عن استعداده وفيق عمله لتصوير مسلسل “حبشي” سيعرض في شهر رمضان المقبل.
جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته التي رصدها محرر موقع النيلين سخر من النجم حسن تسريحة وكتب أحدهم معلقاً: (خليك مع الباسطة أحسن).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. من أثيوبيا الكوميديان السوداني المثير للجدل حسن تسريحة يكشف عن استعداده لتصوير مسلسل “حبشي” يتم بثه في رمضان وساخرون: (خليك مع الباسطة أحسن) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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