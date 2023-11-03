تناقلت عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو أثار ضجة كبيرة وتم تداوله على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع الفنانة السودانية المثيرة للجدل توتة عذاب وهي جالسة مع أحد الشباب داخل كافيه بالمملكة العربية السعودية وفقاً لما أورد المعلقون. وظهرت توتة عذاب وهي تتمايل في الرقص مع الشاب وترتدي “شال” سوداني قامت بوضعه على شكل “عمامة” رجالية وسط تعليقات ساخرة من قبل المتابعين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة توتة عذاب ترتدي “العمامة” الرجالية وتقدم فاصل من الرقص مع أحد الشباب خلال جلسة خاصة بأحد “الكافيهات” بالسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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