صندوق الإسكان بكسلا يستعد لإكمال مشروع الاسكان الشعبي

اعلن ادارة صندوق الاسكان والتعمير بولاية كسلا جاهزيتها للبدء في تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع الاسكان الشعبي بتشييد عدد (1000) وحدة سكنية في مساحات متفاوته (200 ــ 300 ـ400) متر مربع .

واشاد وزير البنية التحتية والتنمية العمرانية المشرف علي الصندوق المهندس عصام ابراهيم خلال تراسه الاجتماع الخاص باستكمال الجوانب الاخيرة الخاصة بتنفيذ المرحلة بعد الموافقة عليها من مجلس إدارة الصندوق في اجتماعه الاخير برئاسة والي كسلا المكلف خوجلي حمد عبد الله رئيس المجلس، اشاد بجهود الصندوق والعاملين وسعيهم الدؤوب في تحقيق اهداف الصندوق الرامية ابتداء بدعم الشرائح الضعيفة والفئات محدودة الدخل من خلال تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من المشروع.

واوضح الوزير ان الاجتماع يأتي لمناقشة ماسبق تناوله في مجلس الإدارة والمشروعات المستقبلية والمطروحة لعدد عدد (4) آلاف وحدة سكنية متفاوته في المساحات وكيفية البناء وتحقيق اهداف الصندوق بداية تشييد (100) وحدة سكنية.

وقال ان التجارب الأولى في تنفيذ الوحدات السكنية كانت ممتازة ووجدت القبول والاشادة من كافة المستفيدين وان الاجتماع تطرق إلى مناقشة توفير متبقي الخدمات من مياه وكهرباء واسواق ومدارس وغيرها فضلا عن وضع الخطة المطلوبة للتنفيذ والتي سترى النور قريبا عبر طرح طرح العطاء للمقاولين او الصندوق نفسه من خلال تمويل المرحلة وطرحها للمستفيدين.

وبشر الوزير كافة الراغبين في الاستفادة من المشروع ببداية العمل بنهاية العام الحالي ومطلع العام المقبل بعد استكمال كافة الاجراءات الفنية والمالية.

وجدد الوزير الاشادة بإدارة الصندوق والمعنيين في اعداد الدراسات والخيارات المطلوبة للراغبين، مؤكدا دعمهم في الوزارة للمرحلة من خلال وضع التجهيزات اللازمة والضرورية وكل مايتطلبه الامر حتى يرى المشروع النور.

من جانبه اكد مدير الصندوق احمد محمد بيتاي جديتهم في تنفيذ المرحلة الثالثة من الاسكان الشعبي، مشيرا إلى ان مجلس ادارة الصندوق قد أمن على كافة الخطوات الخاصة بالمرحلة التي ستكون قريبا وتستهدف كافة المواطنين الراغبين بمافيهم من ولاية الخرطوم حسب ماهو موجود من اسعار.