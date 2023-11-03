غادة عبد الرازق تتألق في أحدث ظهور لها

ظهرت غادة عبد الرازق في الصور بإطلالة متميزة، ترتدي قميص أبيض مزين بالخرز، معتمدة على الميكب الهادي الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء على كتفيها.

حيث شاركت الفنانة غادة عبد الرازق، عدة صور جديدة لها من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”.

وجاءت التعليقات على منشور غادة عبد الرازق، كما يلي: “في عالم موازي”، “دس السم فالعسل”، “شفت الصور الأخيرة مسحت كل من كان قبلها”.

و خضعت الفنانة غادة عبد الرازق، لجلسة تصوير جديدة داخل غرفتها، وشاركتها لمتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”.

وظهرت غادة عبد الرازق، في الصور الأولى وهي ترتدي البرنص الأبيض داخل غرفتها، ثم طلت بفستان أزرق أنيق على السلم.

بوابة الفجر