الجمارك السودانية تنفي تعديل سعر الصرف

أصدرت إدارة الجمارك السودانية بياناً تنفي فيه أخباراً غير صحيحة بتعديل سعر صرف الرسوم الجمركية، وجاء فيه: انتشر في بعض وسائل التواصل الإجتماعي خبر يفيد بأنه تم تعديل سعر الصرف بغرض تحصيل الرسوم الجمركية. – تفيد إدارة الاعلام والعلاقات العامة بقوات الجمارك أن الخبر الذي تم تداوله ونشره بمواقع التواصل الإجتماعي لا أساس له من الصحة وأن سعر الصرف بغرض تحصيل الرسوم الجمركية لم يحدث فيه أي تغيير. – تنوه قوات الجمارك إلى توخي الدقة في نقل وتداول مثل هذه المعلومات و أخذها من مصادرها الأساسية. إعلام الجمارك السودانية

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