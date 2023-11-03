عقب سقوطه قتيلاً من عقار.. الأمن العام يكشف ملابسات مصرع لص هرباً من شخصين

تمكن قطاع الأمن العام المصري بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة، من ضبط شخصين لقيامهما باحتجاز أحد الأشخاص، وسقوطه من شرفة المنزل حال محاولته الهرب.. مما أدى إلى وفاته بأكتوبر.

تبلغ لقسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بسقوط أحد الأشخاص من شقة بعقار كائن بدائرة القسم.

بالانتقال تبين سقوط (عاطل”له معلومات جنائية” مقيم بمحافظة المنيا) من نافذة الشقة المشار إليها مما أدى لحدوث إصابته بكدمات وسحجات وكسور متفرقة، وتوفى عقب وصوله إلى المستشفى إثر إصابته.

بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (سائقين “مستأجرين للشقة محل الواقعة”).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما قررا أنهما قاما بالإمساك بالمجنى عليه حال شروعه فى سرقة شقة أخرى بالعقار المجاور للعقار سكنهما – مستأجرة لأصدقائهما.

وبتفتيشه بمعرفتهما عثرا بحوزته على (2 هاتف محمول) أحدهما خاص بالمجنى عليه، والآخر لشخص آخر، وأنهما تعرضا لواقعة سرقة هاتف محمول من الشقة محل سكنهما.

على إثر ذلك قاما باصطحاب المذكور واحتجازه داخل الشقة وتقييده والتعدى عليه بالضرب بعصا جلدية لاتهامه بسرقة الهاتف المحمول، وقاما بفك قيده لإطعامه، إلا أنه قام بمغافلتهما والقفز من شرفة إحدى الغرف وسقوطه أرضاً.

وأرشدا عن الحبل والعصا الجلدية المستخدمين فـى الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

بوابة الأهرام