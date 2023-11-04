مناوي: أرحب بالبيان الموجه إلى الأطراف المتحاربة من وزير الخارجية الأمريكي

قال مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور بأنه يرحب بكل تقدير بالبيان الموجه إلى الأطراف المتحاربة من وزير الخارجية الأمريكي باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني. الجزيرة – السودان

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