ضبط مخالفات وأدوية مهربة بصيدليات بمدني

نفذ المجلس القومى للأدوية والسموم فرع ولاية الجزيرة صباح اليوم حملة إشراف ورقابة على مجموعة من الصيدليات بمحلية مدني الكبرى أسفرت عن ضبط جملة من المخالفات وكمية كبيرة من الأدوية المهربة. وأشار الدكتور حبيب الله النور رئيس المجلس في تصريح لسونا لإتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الصيدليات المخالفة، مؤكداً إستمرار الحملات التفتيشية لضمان سلامة وصحة المواطنيين. سونا

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