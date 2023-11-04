محلية سنار تنفذ حملة كبرى لإصحاح البيئة بسوق سنار الكبير

نفذت محلية سنار صباح اليوم حملة كبرى لإصحاح البيئة بسوق مدينة سنار الكبير والتي ستستمر لمدة يومين بحضور لجنة الأمن والأجهزة النظامية وإدارة المرور وكلية تنمية المجتمع بجامعة سنار. هذا وقد شملت الحملة ثلاثة قطاعات: قطاع غرب سوق الخضر والفاكهة وحتى شارع الدكاترة، قطاع سوق السمك ووسط السوق بالإضافة لقطاع شارع واحد بمدخل المدينة. وأكد المدير التنفيذي لمحلية سنار عبدالله عطا المنان عزم محليته لإزالة كافة المظاهر السالبة بجانب تنظيم السوق ومحاربة نواقل الأمراض تحوطاً من مخاطر تفشى الأوبئة والأمراض الأخرى. فيما ثمن رئيس الغرفة التجارية أنور فضل تورالدبة جهود محلية سنار الداعمة لتنظيم وترتيب السوق بجانب تفعيل دور إصحاح البيئة وردم البرك وتسوية الطرق ورش النواقل بالمبيدات داخل السوق. كما ناشد التجار وأصحاب المواقع التجارية بالوقوف جنباً إلى جنب مع برامج المحلية التي تهدف لتطوير وتحسين بيئة المجال التجاري، تنشيط حركة المبيعات وعدم عرض البضائع خارج حرم المواقع التجارية والطرقات، ودعما لهذه الجهود سوف تواصل الحملة عملها ليومي الجمعة والسبت مع الإغلاق التام للسوق. تجدر الإشارة إلى أن الحملة شاركت فيها العديد من الإدارات ذات الصلة، إدارة الخدمات الصحية قسم مكافحة الوبائيات، إدارة إصحاح البيئة بالإضافة للإدارة الهندسية ووحدة مدينة سنار الإدارية والدفاع المدني. سونا

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