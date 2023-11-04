بالصور.. مكافحة المخدرات ولاية القضارف تضبط منهوبات من الخرطوم

في إطار جهود الإدارة في مكافحة الجريمة ومن خلال الحملات المستمرة التي تستهدف تجار المخدرات وأماكن معتادي الأجرام تمكنت مكافحة المخدرات من ضبط عدد من المقتنيات والأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بحي الصداقة قادمة من الخرطوم .

واشتبه بأن تكون مسروقة( ١٠شاشات كبيره متفاوتة الحد وعدد من الأدوات الكهربائية ،٤ مراوح ،٦ ثلاجات ،٢ مكيف وموتر Gn ،٨ سرير ،٣ لاب توب، ٨ تلفونات صغيرة وكبيرة ,٤ غسالات و غسالة اتوماتيك كهربائية , سماعتان كبيرتان ،ملابس جديدة نسائية واطفالي وعدة مطابخ بكم هائل وملايات جديده ،٤ كمبيوترات وهارديسك ،كراسي بلاستيك ,اطقم طرابيز ،٩ اسطوانات غاز ,مكيفات ,حافظات مياه , ٢٥ ومقتنيات أخرى )

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المكتب الصحفي لشرطة السودان