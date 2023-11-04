الهلال يرسخ صدارته بالفوز على الفتح في دوري روشن السعودي

حقق الهلال السعودي فوزا مهما على مضيفه الفتح (2-0) مساء الجمعة، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويعود الفضل الأكبر في فوز الزعيم إلى مهاجمه الصربي الدولي، ألكسندر ميتروفيتش (ركلة جزاء)، وسالم الدوسري، في الدقيقتين 5 و90+3.وبهذه النتيجة، عزز الهلال صدارته للدوري السعودي للمحترفين برصيد 32 نقطة، بفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه النصر، الذي لعب مباراة أقل.وفي المقابل، توقف رصيد الفتح عند 23 نقطة، في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري.

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