مبارك أردول: تناقشنا مع مبعوث الاتحاد الافريقي حول السبل الكفيلة لإنهاء الحرب وتأسيس الدولة الديمقراطية

قال القيادي في الكتلة الديمقراطية مبارك أردول: التقينا كقيادات من الكتلة الديمقراطية بالدكتور سيد عباس مبعوث رئيس الاتحاد الافريقي رئيس جمهورية جزر القمر، بمعية عدد من السفراء من دولته.
وكتب أردول على صفحته الرسمية: تناقشنا حول السبل الكفيلة لإنهاء الحرب وتأسيس الدولة الديمقراطية التي تمثل جميع المواطنين، وايضا استمعنا لمجهودات السيد رئيس الاتحاد الافريقي لمعالجة الازمة السياسية في السودان وعن منبر جدة، وكذلك استعرضنا التطورات الطارئة في البلاد وما يصاحبها من أزمة إنسانية.
النقاش كان صريحاً وواضحاً فيما بيننا حول ما يمكن أن يؤسس عليه من حلول شاملة.
الخرطوم – “أخبار الخليج 365”
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