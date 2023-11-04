اتحاد جدة يخسر أمام الشباب بهدف

انتزع الشباب فوز ثمين من نظيره اتحاد جدة 1-0، اليوم الجمعة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الملك فهد الدولي مساء الجمعة، ضمن الجولة 12 من دوري روشن للمحترفين.

وجاء هدف الشباب الوحيد عن طريق البرازيلي كارلوس جونيور في الدقيقة 14، ليرفع الفريق رصيده إلى 15 نقطة متقدما للمركز التاسع، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 21 نقطة في المركز السادس.وحاول الاتحاد فك شفرة دفاعات الشباب، لكن دون جدوى، حتى أطلق الحكم صافرة النهاية بفوز الشباب 1-0.

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