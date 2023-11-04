الإمدادات الطبية فرع الشمالية تتسلم أدوية مهمة

أعلن مدير الصندوق القومي للإمدادات الطبية فرع الولاية الشمالية الدكتور حمد النيل الباقر احمد، عن وصول كميات كبيرة من الانسولين بتراكيز مختلفة كثاني صنف مبرد يصل للولاية الشمالية منذ إندلاع الحرب.

كما أعلن عن وصول كميات من أدوية الملاريا علاج الخطين الأول والثاني بجانب وصول كميات من الادوية المساعدة لمرضى غسيل الكلي.

وأكد في تصريح لسونا أن الأدوية التي تسلمها فرع الصندوق بالولاية وصلت من بورتسودان واضاف أن الأدوية المبردة سيتم توزيعها لمركز السكري بدنقلا فيما سيتم توزيع أدوية الملاريا لمحليات الولاية المختلفة ومن ثم يتم توزيعها للمستشفيات والمراكز الصحية وذلك حسب موجهات لجنة إستلام وتوزيع أدوية الطوارئ والمنح والهبات المكونة بالولاية.

وقال إن الأدوية التي وصلت للولاية تحقق إستقرارا كبيرا في مجال تقديم الخدمة الدوائية لاسيما في ظل الظروف الماثلة ووجود أعداد كبيرة من ضيوف الولاية الذبن قدموا إليها بسبب ظروف الحرب.

وأشاد بجهود ودعم وزارتي الصحة الاتحادية والولائية والصندوق القومي للامدادات الطبية وحرصهم علي توفير الادوية وإستقرار الخدمة الدوائية، كما إمتدح مجهودات الدعم العالمي ودوره الكبير في توفير أدوية البرامج المختلفة.