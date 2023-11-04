القوة المشتركة للحركات المسلحة: لم ننسحب من مدينة الفاشر

قالت القوة المشتركة للحركات المسلحة في دارفور بأنها لم ننسحب من مدينة الفاشر ومن يروج للشائعات يهدف لتفجير الاوضاع بالمدينة. وقالت بأنه تم تعزيز الارتكازات الأسبوع الماضي في الفاشر – عاصمة ولاية شمال دارفور. الجزيرة – السودان

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