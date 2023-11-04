شاهد بالفيديو .. حضور جماهيري كبير لحسناوات في القاهرة لحفل المطرب “مازن حامد” .. من طرف الحبيب جات أغرب رسايل

المطرب / مازن حامد سجل حفل للمطرب السوداني “مازن حامد” حضور جماهيري كبير في العاصمة المصرية “القاهرة”، كان معظمة من النساء حيث يتمتع الفنان بشعبية واسعة وسطهن. وصعد مازن حامد للمسرح وسط التصفيق والهتاف من الجمهور المحتشد في الساحة، ووجد تحية خاصة من حسناوات الحفل. غنى المطرب مازن حامد “من طرف الحبيب جات أغرب رسائل”، وعرج لأغنيات أخرى خلال الحفل، وسط تمايل وطرب الجمهور. وبحسب رصد محررة “أخبار الخليج 365”، تواجدت إيمان سيف بطلة فيلم “وداعاً جوليا” في الحفل، مشاركة للفنان مازن حامد. ولجأ عدد كبير من السودانيين إلى جمهورية مصر بعد اندلاع الحرب في السودان، والتي يخوضها الجيش لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع. الخرطوم – “أخبار الخليج 365”

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