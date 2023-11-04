سادة أو بالحليب.. ماذا يحدث لجسمك عند شرب الحلبة باستمرار ؟

يحتوي مشروب الحلبة للساخن على العديد من الفوائد الصحية للجسم، وهو من المشروبات الشتوية الدافئة، والتي يمكن شربها بأكثر من طريقة سادة أو مع الحليب.
وتعتبر الحلبة من المشروبات الغنية بالألياف، والبروتين، ومضادات الأكسدة، مما يجعلها تحمي الجسم من أمراض عديدة، ومشروب مفيد وصحي للغاية.
وهناك العديد من الفوائد التي يجنيها الجسم من شرب الحلبة، وفقا لما جاء في موقع بولد سكاي الهندي، ومن أبرزها ما يلي :
– تعمل الحلبة كمدر للبول، وهذا بدوره يساعد على طرد السموم، والمياه الزائدة من الجسم.
– تساهم الحلبة في خفض مستويات الكوليسترول الضار لدى الأشخاص الذين يعانون ارتفاع مستويات الكوليسترول، لاحتوائها على مركبات نشطة بيولوجيا.
– يساعد أيضا استهلاك الحلبة في علاج اضطرابات الجهاز الهضمي، لاحتوائه على كمية عالية من مضادات الأكسدة.
– تعمل الحلبة أيضا على إنتاج حليب الثدي لدى المرضعات.
صدى البلد
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