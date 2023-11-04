سحر وشعوزة.. دجال ينصب على مواطنين بالمنصورة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية المصرية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على مواقع التواصل الإجتماعى يُبدى من خلالها المُعلن قدرته على العلاج الروحانى والقيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر مقابل مبالغ مالية. بالفحص أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة وتبين أنه (عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة الدقهلية). عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية ، وعُثر بحوزته على (الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والشعوذة – هاتف محمول “بفحصه فنياً تبين إحتوائه على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه”) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه . تم إتخاذ الإجراءات القانونية. صدى البلد

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