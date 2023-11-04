مفوض العون الإنساني بالنيل الأزرق يثمن مبادرة اتحاد المكفوفين

ثمن الاستاذ رمضان يس حمد مفوض العون الانساني باقليم النيل الازرق مبادرة اتحاد المكفوفين المتمثلة في إقامة يوم للتواصل الاجتماعي للمكفوفين النازحين من ولاية الخرطوم جراء الاحداث الاخيرة. وقال رمضان إن مجتمع النيل الازرق قدم النموذج في استضافة النازحين من الخرطوم، مشيراً إلى أن مبادرة اتحاد المكفوفين تمثل واحدة من حلقات التواصل الاجتماعي وتثبيتا لقيم التكافل والتعاون بين أفراد المجتمع. وجدد رمضان التزام مفوضية العون الانساني وحرصها على تقديم الدعم للنازحين كافة والعمل على تيسير وصول الخدمات والعون الإنساني للمستهدفين. جاء ذلك لدى مخاطبته اليوم لبرنامج التواصل الاجتماعي الذي نظمه اتحاد المكفوفين بالدمازين بمشاركة الاستاذ ابراهيم سومي مسجل العمل الطوعي بوزارة الرعاية والاستاذ وليد علي ادم مدير ادارة الشباب بمحافظة الدمازين والاستاذ علي الدابي رئيس اتحاد الاعاقة الحركية وعدد من ممثلي اتحادات ذوي الإعاقة بالاقليم. من جانبه امتدح الأستاذ ابراهيم سومي ممثل وزارة الرعاية اهتمام اتحاد المكفوفين بمنسوبيها القادمين من ولاية الخرطوم وان البرنامج الترفيهي يساهم في تخفيف معاناة النزوح. واعرب الاستاذ احمد بابكر ممثل اتحاد المكفوفين عن سعادتهم بالتلاقي والتواصل والمساهمة المقدرة للدكتور عزام حسن مدير مستشفى الشرطة ودعمه المتواصل لاتحاد المكفوفين بجانب دعم الاستاذ عثمان محمد (شكينيبة) والشكر لاتحاد المهن الموسيقية لمشاركتهم في اليوم الترفيهي. سونا

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