ادارة الشباب بالنيل الازرق تؤكد دور الرياضة في تحقيق التواصل الاجتماعي

اكد الاستاذ وليد علي آدم مدير ادارة الشباب والرياضة بمحافظة الدمازين أن الرياضة تلعب أدوار كبيرة في تحقيق التواصل الاجتماعي وبناء جسور المحبة والتآخي وسط الشباب. وقال وليد ان ادارته ترحب بالمبادرات الرياضية ذات الأهداف الاجتماعية النبيلة والمساهمة في تقوية النسيج الاجتماعي وربط شباب المدينة والريف بجانب تبادل الخبرات واكتساب المهارات. جاء ذلك لدى استقباله عصر أمس بعثة منتخب شباب الديسه شمال الدمازين برئاسة الاستاذ قرشي عبدالعال لاداء المباراة الودية الحبية مع منتخب قدامى لاعبي نادي الاجيال بقيادة الكوتش عيسي ادم وذلك ضمن برنامج التواصل الاجتماعي الشبابي الرياضي. حيث اقيمت المباراة بملعب الهجرة بالدمازين وشهدها جمهور غفير وانتهت بالتعادل الإيجابي 1/ 1. سونا

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