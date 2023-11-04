أكد الأستاذ محجوب الشيخ الخليفة محافظ محافظة ودالماحي باقليم النيل الازرق ان الشباب والرياضة تمثل حجر الزاوية في تحقيق التماسك المجتمعي وداعم أساسي لعملية السلام والاستقرار والتنمية. وتعهد محجوب باهتمامه ودعمه للأنشطة الشبابية والرياضية بكافة ربوع المحافظة وفتح آفاق ارحب لابداعات الشباب في المجالات المختلفة. وناشد محجوب شباب محافظة ود الماحي كافة لوحدة الصف وتوحيد الجهود بذل المزيد من الجهود لتثبيت دعائم الاستقرار وتحريم عجلة التنمية. جاء ذلك لدى مشاركته لجماهير الرياضة اليوم المؤازرين لمنتخب الفهود بلقوة المشارك في منافسات كأس القرية باستاد الدمازين وتقديم التهنئة لهم والاشادة بالنتائج المشرفة التي أحرزها منتخب فهود بلقوة. وجدد محجوب دعمه لفريق المدن الشرقية (الترابط) الذي سيشارك ضمن فعاليات دورة فقداء قنيص شرق بمحافظة الروصيرص. سونا

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ ود الماحي: الشباب والرياضة داعم اساسي للسلام والاستقرار والتنمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.