أشارت إلادارة العامة للمرور الي تعرض جدار الرصيف الشرقي للطريق القومي بولاية البحر الأحمر عند منطقة سواكن الي انجراف بسبب السيول والامطار التى شهدتها المنطقة مؤخرا. وباشرت شرطة المرور السريع بالولاية عملها بوضع علامات احترازية وعلامات ارشادية لتنبيه سائقي المركبات ومستخدمي الطريق بجانب نشر افراد ودوريات المرور باماكن الانجراف وانقطاع الطريق. وفي تصريح ( للمكتب الصحفي للشرطة ) اوضح اللواء شرطة حقوقي مبارك الزين احمد مدير دائرة المرور السريع بالادارة العامة للمرور عن استئناف العمل المروري بنظام كرت الزمن للبصات السفرية فى ظل توقف عمل نظام المرور ( التتبع الآلى والرادار ) الخاص بضبط المركبات وضبط المخالفات والتفلتات المرورية للحد من وقوع الحوادث المرورية المميتة لذلك حرصت الادارةعلى تفعيل نظام كرت الزمن لتحديد موعد تحرك ووصول الرحلات السفرية مع الالتزام الكامل بالسرعة القانونية فى طرق المرور السريع والالتزام بموجهات وضوابط المرور السريع والتقيد بكرت الزمن للمركبات من قطاع الي قطاع وتحديده بزمن معين تتم مراجعته بواسطة رجال المرور كمقياس للمراقبة تحقيقا للسلامة المرورية الشاملة والوقائية وحفظ الأرواح والممتلكات. المكتب الصحفي لشرطة السودان

كانت هذه تفاصيل خبر المرور يستأنف العمل بكرت الزمن للبصات السفرية وتنويه لمستخدمى الطريق بوجود انجراف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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