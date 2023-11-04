التوم هجو: لا تفاوض في معركة الكرامة حتى تعود أرضنا

قال عضو المجلس الرئاسي للجبهة الوطنية التوم هجو: الهدف من انطلاق الجبهة الوطنية السودانية هو دعم القوات المسلحة وإرجاع اسم السودان من المختطفين لقرار الشعب. بمشاركة 13 من الكتل السياسية والمجتمعية والإدارة الأهلية.. بدء الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام للجبهة الوطنية السودانية بولاية نهر النيل الجزيرة – السودان

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