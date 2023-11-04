تزايد اعداد الوافدين المتاثرين بالحرب بشمال كردفان

كشفت مفوضية العون الانساني بشمال كردفان عن تزايد أعداد الوافدين المتأثرين بالحرب الى الولاية. وفي تصريح لوكالة السودان للانباء (سونا) أوضح مفوض العون الإنساني بشمال كردفان المهندس طارق أمين ابو البشر ان عدد المتأثرين بلغ حتى الآن 24 الف بمحليات الولاية المختلفة، وأضاف ان اغلب المتاثرين بمحلية شيكان .

وأشار ان عدد معسكرات الإيواء بمدينة الأبيض بلغ 56 معسكر، وامروابة 12، وبارا 3 معسكرات.

وأبان ابو البشر انه تم إجراء الدراسات والمسوحات للوافدين والتي ستشكل قاعدة بيانات للمنظمات وكالات الأمم المتحدة منوها الى وصول المنحة الصينية المتمثلة في 45 طن من الارز وبدأ توزيعها على معسكرات الإيواء، وقال ان الولاية لها نصيب مخصص في منحة الملك سلمان للدقيق وسيتم توزيعها عقب وصولها.

واشاد مفوض العون الإنساني بشمال كردفان المهندس طارق أمين ابو البشر بعمل المنظمات المجتمعية وأعلن أن الفترة القادمة ستشهد تأسيس مجلس استشاري من الشعبيين لتنسيق جهود المبادرات المجتمعية بالولاية.

وكالة سونا