إنفانتينو: كرة القدم “رسالة وحدة”

أشاد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، السويسري جياني إنفانتينو، بالاتفاق المتعلق باستضافة نسختي 2030 و2034 من كأس العالم، قائلاً إن كرة القدم بعثت برسالة وحدة، العالم في أشد الحاجة لها.

وجاء ذلك في الكلمة التي ألقاها إنفانتينو أمام الدورة 77 لمؤتمر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم والمنعقد في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

وقال إنفانتينو في الكلمة التي نشرها “فيفا”: “أود أن أتوجه بالشكر إلى الجميع، ولا سيما رؤساء الاتحادات القارية، وأعضاء مجلس فيفا، لأنني على قناعة بأننا أثبتنا للعالم إمكانية التوصل إلى إجماع ووحدة في عملية اتخاذ القرار، برأيي، نحن بحاجة إلى مثل هذه الرسائل من التآزر والوحدة في عالمنا الذي يشهد، وللأسف، سلوكاً عدائياً بشكل كبير”.

وبعد مشاورات مكثفة مع جميع الاتحادات القارية، وافق مجلس فيفا في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) على أن يكون الملف المشترك بين المغرب والبرتغال وإسبانيا هو ملف الترشح الوحيد لاستضافة كأس العالم 2030 مع إقامة ثلاث مباريات في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي على التوالي احتفالاً بالذكرى المئوية لإقامة أول نسخة من البطولة.

كما تقرر توجيه الدعوة إلى الاتحادات الوطنية الأعضاء التابعة لكل من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم من أجل تقديم ملفات ترشحها لاستضافة بطولة كأس العالم 2034.

وتلقى “فيفا” لاحقاً خطاب نوايا من الاتحاد السعودي لكرة القدم قبل انتهاء المهلة المحددة لذلك في 31 أكتوبر (تشرين الأول).

وجاءت كلمة إنفانتينو عشية إقامة المباراة النهائية لبطولة كأس ليبرتادوريس بين فلومينيزي وبوكا جونيورز على ملعب ماراكانا اليوم السبت.

وسيتأهل الفائز من هذه المباراة لخوض كأس العالم للأندية 2023 المقررة في السعودية في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بالإضافة إلى كأس العالم للأندية 2025 المقررة في الولايات المتحدة بمشاركة 32 فريقاً للمرة الأولى بتاريخ البطولة.

وقد حجز حتى الآن ناديا بالميراس وفلامنغو، بطلا كأس ليبرتادوريس في نسختي 2021 و2022، تذكرتي المشاركة في البطولة الموسعة عن أمريكا الجنوبية، وسينضم إليهما بطل نسخة 2024، بالإضافة إلى أفضل ناديين في ترتيب اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم في الفترة بين عامي 2021 و2024.

ووجه إنفانتينو تحية إلى النجمة البرازيلية مارتا التي أعلنت اعتزال كرة القدم الدولية هذا العام بعد أن مثلت البرازيل في ست نسخ من كأس العالم للسيدات كما أحيا ذكرى الأسطورة البرازيلية بيليه، الذي فارق الحياة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا الذي غادرنا قبل ثلاث سنوات.

كذلك أبدى إنفانتينو دعمه لمهاجم نادي ليفربول والمنتخب الكولومبي لويس دياز الذي تعرض والده للاختطاف في كولومبيا، قائلاً: “نتمنى جميعاً أن ينتهي هذا على خير”.

رياضة 24