لجان مقاومة كرري: مقتل 12 مواطنا إثر سقوط مقذوف “دانة” بسوق الحارة 15 بأم درمان

قالت لجان مقاومة كرري بأنه قتل 12 مواطناً إثر سقوط مقذوف “دانة” بسوق الحارة 15 بأم درمان. وتتعرض حارات أمدرمان لقذائف عشوائية مصدرها قوات الدعم السريع المتمردة طوالي الفترة الماضية في استهداف واضح للمدنيين في تلك المناطق. الجزيرة – السودان

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