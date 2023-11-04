كشفت الإدارة العامة للمرور السريع عن استئناف العمل المروري بنظام كرت الزمن للبصات السفرية.

وعزا مدير دائرة المرور السريع بالإدارة العامة للمرور اللواء شرطة حقوقي مبارك الزين احمد ذلك الى توقف عمل نظام المرور (التتبع الآلى والرادار) الخاص بضبط المركبات وضبط المخالفات والتفلتات المرورية للحد من وقوع الحوادث المرورية المميتة.

وأكد حرص الإدارة على تفعيل نظام كرت الزمن لتحديد موعد تحرك ووصول الرحلات السفرية مشدداً على الالتزام الكامل بالسرعة القانونية فى طرق المرور السريع وبموجهات وضوابط المرور السريع.

وأشار إلى ضرورة التقيد بكرت الزمن للمركبات من قطاع الي قطاع وتحديده بزمن معين تتم مراجعته بواسطة رجال المرور كمقياس للمراقبة تحقيقا للسلامة المرورية الشاملة والوقائية وحفظ الأرواح والممتلكات. اليوم التالي

كانت هذه تفاصيل خبر بسبب توقف التتبع الآلي.. إدارة المرور تعلن استئناف العمل بنظام كرت الزمن لضبط المخالفات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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