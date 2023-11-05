تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو وجد حظه من التداول والشهرة على السوشيال ميديا بعد ساعات من نشره ومشاركته. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتدال بغزارة عريس سوداني وعروسته وهما يرقصان على التريند الجديد. وكان رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان قد أطلقوا تريند (كرا في نص قلبك.. الجديد عمره ما غاب) من خلال رفع الحذاء والإشارة إليه باليد. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. عريس سوداني وعروسته يرقصان على التريند الجديد والضجة (كرا في نص قلبك يامان.. الجديد عمره ما غاب) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.