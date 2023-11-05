عادت المودل والراقصة ونجمة السوشيال ميديا السودانية المثيرة للجدل آية أفرو لإشعال مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد نشرها مقطع فيديو حديث. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت أفرو خلال المقطع المتداول وهي تقدم فاصل من الرقص الذي وصفه المتابعون بالفاضح. الراقصة المثيرة للجدل قدمتها رقصاتها على أنغام أغنية الفنانة إيلاف عبد العزيز (القلبو حار) وهي ترتدي “البجامة” وسط غضب وسخرية وانتقاد المتابعين, وكتب أحدهم معلقاً (صدق القال عز الحريم وليان). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. المودل آية أفرو تعود لإشعال مواقع التواصل بفاصل من الرقص الفاضح بــ(البجامة) على أنغام (القلبو حار) ومتابعون: (عز الحريم وليان) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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