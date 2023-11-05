تداولت صفحات عربية وسودانية تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو حمل لقطات وجدت اهتمام المتابعين.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن اللقطات للشاب “عزيز” والذي قيل أنه سوداني وتزوج من كفيلته الحسناء أمل القرشي.
https://www.facebook.com/reel/1011313243495591?mibextid=kcDB8O
وظهر عزيز في اللقطات التي قام بتجميعها وهو في لحظات رومانسية مع زوجته أمل, حيث قام بشم شعرها في لقطات أثارت اهتمام المتابعين.
ونشر عزيز, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين بعض الحكم مع صور زوجته أبرزها (دعهم يثرثرون عنك فقط استمر في التألق).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. الشاب السوداني “عزيز” يظهر في لحظات رومانسية مع كفيلته السعودية الحسناء التي تزوجها.. يغازلها ويشم شعرها ويقول: (دعهم يثرثرون عنك فقط استمر في التألق) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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