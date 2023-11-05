تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو حديث وجد اهتمام الأسافير وذلك بعد أن ظهر فيه أحد مشاهير السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع اليوتيوبر والإكيل السعودي الشهير “سحس” وهو جالس أمام طاولة مجهزة بالأكل السوداني. الإكيل السعودي أراد خوض تجربة الأكل السوداني وظهر وهو متحمساً بالزي السوداني ويتفاعل على أنغام أغنية (الليلة بالليل نمشي شارع النيل). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. بالزي القومي السوداني.. الإكيل السعودي الشهير “سحس” يخوض تجربة الأكل السوداني وهو يغني: (الليلة بالليل نمشي شارع النيل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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