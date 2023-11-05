أثار مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا ضجة اسفيرية غير مسبوقة وصاحبته تعليقاته غاضبة. وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع فتاة سودانية وهي تحتفل بخطوبتها بفستان قصير ومكشوف وصفه المتابعون بالفاضح. صديقات الفتاة قمن بتصويرها وطالبنها برفع الفستان حتى يشاهدن رسم “الحناء” الخاص بها, لتقوم الفتاة بعفوية برفع الفستان أعلى ركبتيها. جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته التي رصدتها محررة موقع النيلين هاجم الفتاة وصديقاتها اللاتي صورن المقطع وقمن بتسريبه على السوشيال ميديا. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. فتاة سودانية تظهر بفستان فاضح في يوم خطوبتها وتبرز مناطق حساسة من جسمها لصديقاتها ليشاهدن (الحناء) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.