توقعات بتأجيل جولة التفاوض في جدة لمزيد من التشاور

الدعم السريع في كواليس مفاوضات جدة رفضت مليشيا التمرد الخروج من منازل المواطنين والمرافق الحكومية وتطلب وقفاً مطولاً لاطلاق النار. وقال الكاتب الصحفي عبدالماجد عبدالحميد بأن وفد الجيش السوداني يرفض مقترحاً للوساطة يطرح حلاً وسطاً لقضية مساكن المواطنين وذلك بأن يتم ترك الأمر للمواطنين بالأحياء للتفاكر المباشر مع المليشيا التي تحتل منازلهم، ومازال التباين كبيراً .. وفد الجيش السوداني رفض مناقشة قضايا أخري ذات صلة بالشأن السياسي .. وتوقع الكاتب عبدالماجد عبدالحميد، بحسب ما نشر على صفحته الرسمية بتأجيل جولة التفاوض الحالية لمزيد من التشاور. الخرطوم – “أخبار الخليج 365”

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