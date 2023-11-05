بادي يقف على ترتيبات إنطلاق العام الدراسي الجديد بالروصيرص

وقف الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق على الترتيبات الجارية لإنطلاق العام الدراسي الجديد بمحافظة الروصيرص. جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم بالعمدة خالد الرشيد أبوشوتال محافظ محافظة الروصيرص يرافقه عدد من القيادات الأهلية بالمحافظة وذلك بحضور الأستاذ عبدالغني دقيس خليفة المحافظ برئاسة حكومة الإقليم والأستاذ ميرغني مكي ميرغني الأمين العام لحكومة الإقليم. وأوضح خالد الرشيد أبوشوتال أن لقاء الحاكم جاء بغرض التفاكر حول مجمل التحديات التي تواجه الترتيبات الجارية لإنطلاقة العام الدراسي الجديد وفي مقدمتها تواجد نازحي الأحداث الأخيرة بعدد من المدارس بالمحافظة، موضحاً أنه قدم تنويراً للحاكم حول الجهود الرامية لتعزيز مسيرة الإستقرار والتعايش السلمي وتماسك النسيج الإجتماعي بمشاركة رجالات الإدارة الأهلية بمحافظـة الروصيرص. وأضاف محافظ محافظة الروصيرص أن الوفد قدم التهنئة الحاكم بإعادة تشغيل مستشفى الصداقة السودانية الصينية بالدمازين، مضيفاً أن إعادة تشغيل المستشفى يمثل دفعة إضافية لمسيرة الخدمات الطبية بالإقليم عامة . وأبان أن الحاكم وجه المحافظ برئاسة حكومة الإقليم بتكوين لجنة تعنى بإيجاد البدائل اللازمة لإستقرار النازحين لحين إيجاد الحلول الجذرية لقضايا النازحين المتأثرين بأحداث العام الماضي 2022م. سونا

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