تسجيل أول (3) حالات اشتباه بالكوليرا بسنار واجراءات وقائية للصحة

ولاية سنار سجلت ولاية سنار أول 3 حالات اشتباه بالكوليرا بقرية بسوط غرب سنار مع حدود ولاية الجزيرة حيث كانوا في زيارة اجتماعية لقرية الهيداب بولاية الجزيرة ونقلوا الإصابة. واكد دكتور إبراهيم العوض احمد يوسف وزير الصحة المكلف بولاية سنار ان الثلاث حالات تم عزلها تماما والتعامل معها من علاج وفحص وتعقيم، مؤكدا ان هذه الحالات تعتبر ناقوس خطر يتطلب تكثيف التدخلات، وقال إن وزارته رفعت حالة الاستعداد لاقصى مستوى، مشيرا إلى فتح مراكز العزل بسنار وسنجة وإدخال حالات الاشتباه الثلاث بمركز العزل بسنار، مؤكدا ان الحالات وضعها مستقر جدا، بل في تحسن مستمر، لافتا إلى توفر الأدوية والمحاليل ومعينات النظافه وتجهيز كامل لمراكز العزل وأكد وزير الصحة أن لجنة الطوارئ الصحية في حالة انعقاد متواصل. من جهتها أكدت دكتورة مزاهر علي مصطفى أبوحاج مدير الطب العلاجي انه تم تجهيز مركز العزل بمستشفى سكر سنار حتى لاتصل العدوى لمجتمع مدينة سنار المكتظ بالسكان، كما اكدت تجهيز مركز عزل مستشفى سنار. مدير الرعاية الصحية الأساسية فاطمه محمد عبدالحليم أكدت انه تمت متابعة حالات الاشتباه مشيرة إلى متابعة الوضع عن كثب لتجنيب الولاية انتشار الوباء خاصة بعد تسجيل حالات اشتباه بغرب سنار. سونا

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